डोंबिवलीत अवैध शस्त्रांचा साठा जप्त
सराईत गुन्हेगार अटकेत; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तपास सुरू
कल्याण, ता. १७ (बातमीदार) : कल्याण गुन्हे शाखा परिमंडळ ३ अंतर्गत डोंबिवली येथे पोलिसांनी एका फ्लॅटवर छापा टाकून अवैध शस्त्रांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा साठा जप्त झाल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कल्याण गुन्हे शाखेने डोंबिवली पूर्वेकडील देसले पाडा, गोकुळधाम टॉवर येथील फ्लॅटवर छापा टाकून रोशन झा (वय ३६) या युवकाला अटक केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी चार देशी पिस्तूल, जिवंत काडतुसे, खंजीर, धारदार चाकू आणि तलवार, असा अवैध शस्त्रांचा साठा जप्त केला. जप्त केलेल्या साहित्याची एकूण किंमत दोन लाख १२ हजार ५०० आहे. आरोपीवर मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दिल्ली स्फोटानंतर मुंबईसह उपनगरांत पोलिस अलर्ट असताना हा शस्त्रसाठा मिळणे गंभीर मानले जात आहे. गुन्हे शाखेचे पथक या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. हा शस्त्रसाठा केवळ विक्रीसाठी ठेवला होता की शहरात आगामी निवडणुकीदरम्यान गैरप्रकार किंवा घातपात करण्याच्या उद्देशाने जमवण्यात आला होता, याचा पोलिस तपास करत आहेत. कल्याण गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अजित शिंदे यांनी माहिती दिली की, रोशन झा याला न्यायालयात हजर केले असता त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेला रोशन झा हा सराईत गुन्हेगार असून, त्याच्यावर यापूर्वी उल्हासनगर आणि टिटवाळा परिसरात १३ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
