धारावीत अपघातात महिलेचा मृत्यू
अल्पवयीन चालकाविरोधात गुन्हा दाखल
धारावी, ता. १७ (बातमीदार) : कारच्या धडकेत धारावीतील शास्त्री नगर येथे राहणाऱ्या सुरेखा कदम (५४) यांचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी घडली, तर मृत महिलेचे पती सत्यवान मारुती कदम (६०) हे जखमी झाले आहेत. बेदरकारपणे वाहन चालवणाऱ्या अल्पवयीन कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सत्यवान आणि सुरेखा कदम हे पती-पत्नी नियमित तपासणीसाठी सायन कोळीवाडा येथील सीजीएस रुग्णालयात गेले होते. काम आटोपून घरी परतताना दुपारी १.४५ च्या सुमारास संत रोहिदास मार्गावरील मुकुंद नगर येथील संतोष वाइनसमोर भरधाव कारने दोघांना धडक दिली. सत्यवान व त्यांची पत्नी सुरेखा रस्त्यावर पडले. सत्यवान यांच्या डोक्याला, पायाला व हाताला तसेच इतर ठिकाणी मार लागला. त्यांची पत्नी बेशुद्ध पडली होती. सायन रुग्णालयात डॉक्टरांनी सुरेखा कदम यांना मृत घोषित केले. कारचा चालक, मालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपघात करणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला सुधारगृहात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अपघात झालेली गाडी ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती धारावी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजू बिकडकर यांनी दिली. आरोपीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समस्त कक्कया समाज महासंघ मुंबईचे प्रदेश अध्यक्ष राम कोकणे यांनी केली आहे.
