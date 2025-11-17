कळवा - मुंब्र्यात कचरा प्रश्न पेटला
कळवा-मुंब्र्यात कचराप्रश्न पेटला
कचरा महापालिकेच्या दारात; माजी नगरसेवकांचा आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठिय्या
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : ठाणे पालिका क्षेत्रातील कळवा आणि मुंब्रा शहरात गेल्या काही दिवसांपासून कचऱ्याचा प्रश्न पेटला आहे. या कचऱ्याच्या समस्येविरोधात नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. १७) थेट कचऱ्याचा डम्परच महापालिका मुख्यालयसमोर टाकत, कचरा कोंडीतून सुटका करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे युवक अध्यक्ष अभिजित पवार यांनी केली, तर दुसरीकडे मुंब्य्रातील कचऱ्याच्या समस्येविरोधात शरद पवार गटाच्या माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांच्या दालनाबाहेर आंदोलन केले.
कळवा, खारेगाव, पारसिक नगर आदींसह इतर भागातील कचऱ्याची समस्या मागील काही दिवसांपासून जटिल होत चालली आहे. रस्त्यावरील कचरा आठ-आठ दिवस उचलला जात नसल्यामुळे त्या ठिकाणी व आजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी निर्माण होत आहे. रस्त्यावरून चालताना नागरिकांना नाकाला रुमाल लावण्याची वेळ येत असून, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात ठाणे महापालिकेकडे वारंवार तक्रार करूनही कचऱ्याची समस्या सुटत नव्हती. अखेर कळवा आणि मुंब्रा कचराप्रश्नी शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेसमोर जोरदार निदर्शने केली.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
अखेर संतप्त झालेल्या शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कळव्यातील कचरा डम्परमध्ये भरून तो महापालिका मुख्यालयाच्या दारात आणून टाकला. यापुढे कळवा भागातील कचरा नियमितपणे उचलला जावा अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे युवक अध्यक्ष अभिजित पवार यांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
हेच का स्वच्छ भारत अभियान?
मुंब्य्रातदेखील कचऱ्याची समस्या निर्माण झाल्याने त्याविरोधात मुंब्य्रातील शरद पवार गटाच्या माजी नगरसेवकांनी सोमवारी महापालिका आयुक्तांच्या दालनाबाहेरच ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात माजी विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांच्यासह सिराज डोंगरे, सुधीर भगत, फरजाना शाकीर शेख, सुनिता सातपुते, हिरा पाटील आदींसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी आयुक्त सौरभ राव यांच्या दालनाबाहेर हेच आहे का स्वच्छ भारत अभियान? असे बॅनर झळकावत ठिय्या आंदोलन करून कचरा तत्काळ उचलण्याची मागणी केली.
