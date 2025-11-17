बनावट मेसेजद्वारे पैसे जमा केल्याचा कांगावा
अज्ञात व्यक्तीकडून डोंबिवलीकराची लूट
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १७ ः रुग्णालयात उपचार घेत आहे, सीटीस्कॅन करायचे आहे, तातडीने पैशांची गरज आहे. तुमच्या बँक खात्यात पैसे पाठवितो. ते पैसे तुम्ही मला ऑनलाइनच्या माध्यमातून क्यूआर कोडद्वारे स्कॅन करून परत पाठवा, अशा पद्धतीने डोंबिवलीतील व्यावसायिकाला अज्ञात व्यक्तीने फोन करून सांगितले. उपचारांसाठी सहकार्य म्हणून पैसेही परत मिळतील, असे वाटल्याने व्यावसायिकाने तत्काळ संबंधिताला ऑनलाइनच्या माध्यमातून पैसे पाठविले. त्यानंतर मात्र त्या व्यक्तीने आपली फसवणूक केल्याची खात्री पटल्यावर व्यावसायिकाने रामनगर पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली आहे.
डोंबिवली पूर्वेकडील नांदिवली परिसरात राहणारे विजय गजरा हे कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीत किरकोळ विक्रेते म्हणून व्यवसाय करतात. गेल्या महिन्यात तक्रारदार विजय गजरा यांच्याशी एका व्यक्तीने संपर्क साधला. मी दीपूभाई मोरेनावाला बोलत आहे. मला सेव्हन हिल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. सीटी स्कॅन करायचे आहे. मला तातडीने पैशांची गरज आहे. मी तुम्हाला ३८ हजार रुपये ऑनलाइनच्या माध्यमातून पाठवितो. त्यानंतर मी तुम्हाला माझा आर्थिक व्यवहाराचा क्यूआर कोड पाठवितो. त्यावर तुम्ही मला मी पाठविलेले पैसे पाठवा, असे सांगितले. दीपूभाई असे नाव सांगणाऱ्या व्यक्तीने पैसे जमा झाल्याचे बनावट मेसेज पाठवून आपली फसवणूक करून १८ हजार रुपये उकळले आहेत. आपली फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्यानंतर व्यावसायिक विजय गजरा यांनी रामनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
सतत संपर्क पैशांची मागणी
दीपूभाई मोरेनावाला असे नाव सांगणाऱ्याने विजय गजरा यांना ३८ हजार रुपये ऑनलाइन माध्यमातून पाठविल्याचा मेसेज पाठवला. हा मेसेज पाहून आपल्या बँक खात्यात दीपूभाई याचे पैसे जमा झाले असावेत, असे वाटल्याने विजय गजरा यांनी दीपूभाई याने पाठविलेल्या क्यूआर कोडच्या माध्यमातून त्याला १८ हजार रुपये पाठविले. उपचारांकरिता पैशाची तातडीने गरज असल्याने विजय गजरा यांना आधी संशय आला नाही. पैसे पाठविल्यानंतरही दीपूभाई याने विजय गजरा यांच्याशी सतत संपर्क करून उर्वरित पैसे पाठविण्याची मागणी करू लागला. त्यानंतर मात्र विजय गजरा यांना संशय आला, म्हणून त्यांनी आपल्या बँक खात्यात पैसे पाठविलेत आहेत का, याची खात्री केली तेव्हा त्यांना ते पैसे आपल्या बँक खात्यात जमा झालेच नसल्याचे लक्षात आले.
