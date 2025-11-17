धारदार शस्त्र हाती घेऊन तरुणाचा भर रस्त्यात धिंगाणा
कल्याण, ता. १७ (बातमीदार) : श्री मलंगगड रोड येथील चेतना परिसरात मध्यरात्री एक तरुण कोयतासदृश धारदार शस्त्र हातात घेऊन भररस्त्यावर धिंगाणा घालत असल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांच्या कार्यक्षमता व बंदोबस्तावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या तरुणाने मध्यरात्री हातात धारदार शस्त्र घेऊन वाहने अडवून भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काही लोकांनी या प्रकाराचा व्हिडिओ तयार केला असून, तो समाजमाध्यमांवर व्हायरल केला आहे.
या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक दहशतीखाली आले असून, पोलिसांचे भय संपल्याचे प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. उलट समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्ती अधिकच बळावत असल्याचे बोलले जात आहे. याअगोदरदेखील कल्याण परिसरात अशा प्रकारच्या घटना घडल्याचे उघड झाले असून, नागरिकांची सुरक्षिततेबाबत चिंता वाढली आहे. त्यामुळे या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करावी आणि परिसरात गस्त वाढवावी, अशी मागणी केली आहे. संबंधित प्रकरणी पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू असून, दोषीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे.
कल्याण पूर्वेतील अनेक भागांत विशेषतः रात्री नशापान करणाऱ्या तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर खुला राबता असून, ते समाजविघातक कृत्यांमध्ये गुंतत आहेत. या वर्तनामुळे नागरिकांना नुसता त्रासच नाही तर स्वतःच्या जीवाचीही भीती वाटत आहे. रात्री उशिरा कामावरून घरी जाताना अनेक वेळा अशा तरुणांमुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून सतत येत आहे. पोलिसांतर्फे अशा ठिकाणी रात्री गस्त वाढवण्याची तातडीने मागणी केली आहे, जेणेकरून नागरिक सुरक्षितपणे फिरू शकतील आणि दहशतीची अवस्था समाप्त होईल.
