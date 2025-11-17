पालघर- संभाजीनगर बसला अपघात,
पालघर-संभाजीनगर बसला अपघात
२५ प्रवासी जखमी, तिघे गंभीर; जीवितहानी नाही
मोखाडा, ता. १७ (बातमीदार) ः पालघर-छत्रपती संभाजी महाराज नगर बसचा सकाळी ९च्या दरम्यान अपघात झाला. श्रीघाट ते देवगांव येथील देवगांव फाट्यानजीक वळणावर हा अपघात झाला असून, यात तीन जण गंभीर तर २५ हून अधिक प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. जखमींना खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र व त्र्यंबकेश्वर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
पालघरहून ७ वाजता सुटणारी पालघर-वाडा-छत्रपती संभाजी महाराज नगर बस नाशिककडे जात असताना श्रीघाट ते देवगांवच्या दरम्यान देवगांव फाट्याजवळ सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास चालकाचा ताबा सुटल्याने बस रस्त्याच्या बाजूला जाऊन कोसळली. यामध्ये शिवराम झुगरे, चंद्रकांत शिद आणि साहेबनूरबी खान या वृद्ध महिलेला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांच्यावर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. तर दोन गंभीर जखमींना त्र्यंबकेश्वर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे. किरकोळ जखमींवर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले आहेत.
बसमधून ३८ प्रवासी प्रवास करीत होते. बसमधील वाहक व चालक सुरक्षित असून बसचालक गाडी चालवताना, भ्रमणध्वनीवरून बोलत असल्याचा आरोप अपघातग्रस्तांकडून होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी जव्हारजवळील चोथ्याची वाडी येथे बस अपघाताची घटना ताजी असतानाच हा दुसरा अपघात झाल्याने एसटी प्रवास असुरक्षित झाल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.
रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे अपघातात भर
श्रीघाट ते देवगांव रस्त्यात मोठ खड्डे पडले असून, वाहन चालवताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, आजपर्यंत छोटे-मोठे अपघात घडले आहेत. त्यामुळे परिवहन महामंडळाच्या बससेवेच्या चालकांनी रस्त्याचा व खड्ड्यांचा अंदाज घेऊनच सुरक्षित प्रवास करण्याची मागणी एल्गार कष्टकरी संघटनेने केली आहे.
२५२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.