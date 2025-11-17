भाजपात प्रवेशानंतर वाद : काशिनाथ चौधरी यांच्या प्रवेशाला तत्काळ स्थगिती
भाजपमध्ये प्रवेशानंतर वाद
साधू हत्याकांडाशी संबंधित चौधरींच्या प्रवेशाला स्थगिती
कासा, ता. १७ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यामध्ये भाजपाच्या राजकीय पक्षप्रवेशानंतर नवा वाद उभा राहिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे पदाधिकारी काशिनाथ चौधरी यांच्या भाजप प्रवेशास उच्च पातळीवरून तत्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. काशिनाथ चौधरी यांच्याबाबत पालघर साधू हत्याकांडाशी संबंधित चर्चांना प्रसारमाध्यम आणि सामाजिक माध्यमांमध्ये पुन्हा उधाण आले आहे. स्थानिक पातळीवर तथ्यांची पडताळणी केल्यानंतरच त्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन प्रवेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी जाहीर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
काशिनाथ चौधरी यांच्यासह मोठ्या संख्येने सरपंच, उपसरपंच आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी रविवारी (ता. १७) झालेल्या प्रवेश सोहळ्यात भाजपात प्रवेश केला होता. या कार्यक्रमास पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा उपस्थित होते. या घडामोडींवरील प्रतिक्रियेसाठी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही. स्थगितीबाबत विचारणा केल्यावर जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत म्हणाले, की निर्णय उच्चस्तरावर झाल्याने मी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. या तत्काळ घडलेल्या निर्णयाने पालघर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.