तृतीयपंथी रोशनी सोनकांबळे यांची अपक्ष उमेदवारी दाखल!
बदलापूर नगर परिषदेत नवा अध्याय !
तृतीयपंथी रोशनी सोनकांबळे यांची अपक्ष उमेदवारी दाखल
बदलापूर, ता. १७ (बातमीदार) : बदलापूर नगर परिषद निवडणुकीचा आज (ता. १७) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. या वेळी ऐतिहासिक पाऊल उचलत तृतीयपंथी रोशन उर्फ रोशनी सोनकांबळे यांनी प्रभाग क्रमांक १० (बदलापूर गाव) येथून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच तृतीयपंथी उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरला आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी रोशनीसोबत फक्त तिचे भाऊ आणि वहिनी उपस्थित होते. ‘ज्यांनी माझ्यासोबत येण्याचे आश्वासन दिले, तेच आज इतर उमेदवारांच्या रॅलीमध्ये दिसत आहेत,’ अशी खंत रोशनी यांनी व्यक्त केली.
तृतीयपंथी समाजाबद्दलच्या गैरसमजांवर भाष्य करताना रोशनी म्हणाली, ‘लोक म्हणतात हे तृतीयपंथी आहे, किन्नर आहे, हा काय निवडणूक लढवणार? पण मी इथलीच स्थानिक आहे.’ स्थानिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि प्रभागाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने आपण निवडणुकीत उभे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रभागातील नागरिक आपल्याला मतदान करतील आणि विजय मिळवून देतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रोशनींची ही उमेदवारी बदलापूरच्या राजकीय इतिहासात नवा अध्याय लिहणारी ठरणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.