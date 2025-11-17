वृद्ध कलाकारांचे मानधन अडकले लालफितीत
वृद्ध कलाकारांचे मानधन अडकले लालफितीत
झेडपीच्या समाजकल्याण विभागाच्या कारभाराचा फटका
ठाणे, ता. १७ : ठाणे जिल्ह्यातील कलाकारांची वृद्धापकाळात होणारी परवड थांबण्यासाठी वृद्ध कलाकार मानधन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला जिल्ह्यातील वृद्ध कलाकारांनी प्रतिसाद देत झेडपीच्या समाजकल्याण विभागाकडे २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षांत ३०० कलाकारांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी २०२३-२४ मधील ८५ कलाकारांचे प्रस्ताव समितीने मंजूर केले असून, त्या प्रक्रियेला जवळपास आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही तो प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण, शहरी भागात कलाकार, साहित्यिकांची संख्या मोठी आहे. वृद्ध कलाकार मानधन योजनेबाबत फारशी माहिती नसल्याने गरजू कलाकार या योजनेपासून दूर राहत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात जनजागृतीच्या अभावी जिल्ह्यातील वृद्धकलाकारांपर्यंत ही योजना प्रभावीपणे पोहोचली नसल्याने कलाकारांना यापासून वंचित राहावे लागत होते. अखेर झेडपीने या योजनेची जनजागृती व प्रचार प्रसिद्धी केल्यानंतर या योजनेला जिल्ह्यातील विविध भागांतून प्रतिसाद येत आहे. दुसरीकडे समाजकल्याण विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे त्याचा फटका योजनेला बसत असून, बऱ्याच कलाकारांना मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे.
.............................
२०२५ साठी १६० अर्ज दाखल
मानधन मिळण्यास होणारा विलंब लक्षात घेता यंदा २०२४ -२५ या वर्षासाठी सुमारे १६० अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान, दाखल अर्ज मंजूर करण्यासाठी समितीची मीटिंग होणे अपेक्षित असताना, ती न झाल्याने प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
............................
वृद्ध कलाकारांच्या बाबतीत सरकार आणि ठाणे जिल्हाधिकारी संवेदनशील आहेत. स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांमुळे शासन बदनाम होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ज्या कलाकारांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यांना लवकरात लवकर मानधन देण्यात यावे.
- मंगेश देसाई, दिग्दर्शक.
....................................
कलाकार मानधन योजनेच्या मंजूर प्रस्तावाची फाईल पाठविण्यात आली नाही, याबाबतची वस्तुस्थिती तपासून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल.
- मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झेडपी, ठाणे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.