मध्य रेल्वेची सेवा विस्कळित
दिवा रेल्वे फाटक अर्धा तास उघडे; वेळापत्रक कोलमडले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मध्य रेल्वेची उपनगरीय सेवा आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी अक्षरशः विस्कळित झाली. दिवा स्थानकाजवळील रेल्वे फाटक तब्बल अर्धा तास उघडे राहिल्याने संपूर्ण मार्गावरील रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली. दुपारी १२.२४ वाजता फाटक उघडले गेले आणि १२.४७ वाजेपर्यंत ते बंदच झाले नाही. या काळात लोकल, मेल आणि एक्स्प्रेससह सर्व महत्त्वाच्या गाड्या एकामागोमाग उभ्या राहिल्या. परिणामी प्रमुख स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी उसळली. दरम्यान, काही राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज भरण्यासाठी रॅली काढल्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे रेल्वे फाटक अर्धा तास उघडे राहिल्याचे सांगितले जात आहे.
दिवा रेल्वेस्थानकातील २४ मिनिटे झालेल्या या गोंधळामुळे अप-डाउन धीम्या आणि जलद मार्गावरील उपनगरीय सेवांचे वेळापत्रक कोलमडले. परिणामी कल्याण, डोंबिवली, दिवा, ठाणे आणि घाटकोपर या प्रमुख स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली. उशिरा धावणाऱ्या लोकलमुळे प्रवाशांना अतिरिक्त गर्दीचा सामना करावा लागला आणि कामावर निघालेल्या अनेकांना पहिल्याच दिवशी लेट मार्क लागला. या दिवा स्थानकात दररोज सुमारे ९०० लोकलपैकी जवळपास ७० ते ७५ टक्के लोकल येथे थांबतात. त्यामुळे या लेव्हल क्रॉसिंगचा थेट परिणाम उपनगरीय वाहतुकीवर होतो. हे फाटक दिवसातून तब्बल ३९ वेळा उघडले व बंद केले जाते आणि प्रत्येक वेळी लोकल वाहतूक थांबते. परिणामी प्रवाशांना वारंवार गोंधळाला सामोरे जावे लागते.
