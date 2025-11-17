‘शताब्दी’तील ‘एमआरआय’ बंद
मशीनच्या सुट्ट्या भागासाठी कंपनीची टोलवाटोलवी
भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : कांदिवली येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयातील एमआरआय मशीन दोन महिन्यांपासून बंद असून, या सुविधेसाठी रुग्णांना जवळच्या एका खासगी प्रयोगशाळेत पाठवले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. पालिकेने ठरवून दिलेल्या एमआरआय दरात जरी ही सुविधा खासगी प्रयोगशाळेत उपलब्ध होत असली तरी एका वेळेस दोन अवयवांची तपासणी करायची झाल्यास रुग्णाला त्यासाठी दुप्पट शुल्क मोजावे लागत आहे. याविषयी नाव न छापण्याच्या अटीवर रुग्णालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की ट्रायमेड कंपनीचे प्रतिनिधी या मशीनचे सुट्टे भाग बंगळूरमधून येणार असल्याचे सांगत आहेत. या गोष्टीला आता दोन महिने झाले आहेत. आम्ही पाठपुरावा करतोय, पण कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही.
पालिका रुग्णालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या एमआरआय चाचणीसाठी किंवा एका वेळेस दोन अवयवांच्या चाचणीसाठी २,५०० रुपये शुल्क आकारले जाते. एमआरआय, ब्रेन विथ एमआरआय, एनजीओ या चाचणीसाठी किमान १० हजार रुपये लागतात. मात्र रुग्ण पालिकेचा असल्याने तडजोड करून रुग्णाला पाच हजार रुपये भरावे लागतात तसेच एमआरआय एलए स्पाइन विथ स्क्रिनिंग ऑफ होल स्पाइन या चाचणीसाठी पालिकेत २,५०० रुपये रुग्णांना द्यावे लागतात; मात्र रुग्णांना बाहेर या चाचणीसाठी किमान चार ते साडेचार रुपये भरावे लागत आहेत. पालिका रुग्णालयातील एमआरआय मशीन गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद असल्याने रुग्णांना प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागत आहे. रुग्णालयाकडे सुविधा असतानाही चाचणीसाठी रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळेत पाठवले जाते. महापालिका दर लागू असले तरी अतिरिक्त आर्थिक ताण रुग्णांच्या खिशावर पडत आहे. काही रुग्णांना चाचणीच्या तारखा पुढे ढकलाव्या लागत आहेत, तर काहींना चाचणीसाठी प्रतीक्षा करूनही अपॉइंटमेंट मिळत नाही. परिणामी निदान उशिरा होत असल्याने उपचारांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असून, काही गंभीर प्रकरणांत हा विलंब धोकादायक ठरू शकतो. तसेच कॉन्ट्रास्ट एमआरआयदेखील केला जात नसल्याची खंत रुग्णांनी व्यक्त केली आहे. या ठिकाणी दिवसाला फक्त १२ ते १३ एमआरआय चाचण्या केल्या जात आहेत.
कंपनीकडून उडवाउडवीची उत्तरे
शताब्दी रुग्णालयातील एमआरआय मशीन १० वर्षे जुने असून, ते दुरुस्त करण्यायोग्य आहे. त्याचे सुट्टे भाग तयार होत नाहीत; तरीही कंत्राटदार ट्रायमेड कंपनीकडून आज, उद्या, या आठवड्यात अशीच उत्तरे मिळत असल्याचे रुग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
रुग्णालय प्रशासनाचे आश्वासन
उपनगरीय रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. चंद्रकांत पवार म्हणाले, की मशीन जुने असल्यामुळे काही सुट्टे भाग मिळण्यात अडचणी येत आहेत. पण कंत्राटदाराशी चर्चा सुरू असून, ही समस्या लवकरच सोडवू. मशीन दुरुस्त होईपर्यंत कंत्राटदारावर दंडही आकारला जाईल. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
