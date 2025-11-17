भाड्यावरून रहिवासी-म्हाडा आमने सामने येणार
जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्पाकडे लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : जोगेश्वरीतील अत्यंत धोकादायक स्थितीत असलेल्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जीर्ण झालेल्या घरात वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असला तरी संबंधित रहिवासी आणि म्हाडा आता भाड्याच्या मुद्द्यावरून आमनेसामने येणार असल्याचे दिसत आहे. म्हाडा नियमानुसार प्रतिमहिना २० हजार रुपये भाडे देण्यास तयार आहे, तर रहिवासी मात्र परिसरात २० हजार रुपये भाड्यावर घर मिळत नसल्याचे सांगत ३० हजार रुपयांची मागणी करत आहेत. त्यामुळे भाड्याचा प्रश्न कसा मार्गी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहत २७,६२५ चौ.मी. क्षेत्रफळावर वसलेली आहे. १९९०-९२ दरम्यान पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत उभारलेल्या या वसाहतीत चारमजली १७ इमारती आहेत. या वसाहतीमध्ये ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळेधारकांचे वास्तव्य आहे. संरचनात्मक अहवालानुसार या इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत आहेत. पावसाळ्यात येथील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडा या वसाहतीचा पुनर्विकास करणार असून, बांधकामासाठी ईपीसी कंत्राटदार म्हणून बी.जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे, मात्र सदरची घरे रिकामी करताना संबंधित रहिवाशांना २० हजार रुपये भाडे नियमानुसार दिले जाईल, असे म्हाडाने याआधीच स्पष्ट केले आहे, मात्र त्याबाबत रहिवासी समाधानी नसून त्यांना ३० हजार रुपये भाडे हवे आहे. त्यामुळे हा प्रश्न चिघळणार असल्याचे दिसत आहे.
म्हाडा रहिवाशांची बैठक बोलावणार
पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने पूर्ण तयारी केली आहे, मात्र भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. त्यामुळे म्हाडाकडून लवकरच येथील रहिवासी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलवली जाणार असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. रहिवासी जादा भाडे मागत असले तरी नियमानुसार २० हजार रुपये भाडे देता येणार असल्याचेही त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
