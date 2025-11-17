"ज्ञानोबा माऊली तुकाराम" गजराने शाळांमध्ये भक्तिमय वातावरण
‘सकाळ एनआयई’चा ज्ञानेश्वरी पठण उपक्रम उत्साहात
ठाणे, ता. १७ (बातमीदार) : ठाण्यातील २५ शाळांमध्ये संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७२९ व्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त ‘सकाळ एनआयई’तर्फे ज्ञानेश्वरी पठण उपक्रम पार पडला. हा उपक्रम वारकरी संप्रदायातील अत्यंत पवित्र उत्सवाच्या भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. दरम्यान, शाळांमधील उपक्रमाला विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
ठाण्यातील शाळा सकाळपासूनच ‘ज्ञानोबा माउली तुकाराम’ अशा गजराने दुमदुमून गेला होता. ए. के. जोशी शाळा येथे विद्यार्थी मल्हार भिडेने संत ज्ञानेश्वरांची वेशभूषा करून ज्ञानेश्वरी पठण केले व त्याचा अर्थ सांगितला. मुख्याध्यापिका डॉ. अस्मिता मोहिले यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांनी अभंग गायनात सहभाग घेतला. दिवा आर. एल. पी. हायस्कूल शाळेचे विश्वस्त राजेश पांडे यांच्यासह विद्यार्थी व इतर कर्मचारी यांनी ज्ञानेश्वरी पठण केले. डॉ. बेडेकर विद्यामंदिर प्रा. विभाग नौपाडा येथे मुख्याध्यापिका सुरेखा घाणेकर यांनी ज्ञानेश्वरी ओवी वाचून विद्यार्थ्यांना माहिती दिली असून, संत परंपरेचे ज्ञान पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचेल, असे म्हणाल्या आहेत.
वर्तक नगर येथे आर. बी. अंकोला प्राथमिक शाळेत ओवी व त्याचा अर्थ मुख्याध्यापिका सुरेखा मुकणे यांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितला, तर वसंत विहार येथे अनमोल विद्यामंदिर शाळेत विद्यार्थ्यांनी मुख्याध्यापिका स्नेहा मडवी यांच्या उपस्थितीत ओवी बोलून त्यांना काय अर्थ समजला ते सांगितले. चरई ब्राह्मण विद्यालयात शिक्षिका रेडकर व दिवा आर्या गुरुकुल शाळेत तुषार म्हात्रे, स्वप्निल विभुते यांनी ज्ञानेश्वरी पठण करत विद्यार्थ्यांना आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व सांगितले. मनीषा विद्यालय, ब्राह्मण शिक्षण द. ल मराठे प्राथमिक विद्यालय व वसंतदादा पाटील शिक्षण संस्थेत डॉ. धनंजय पष्टे, मुख्याध्यापिका शीजा कोरोथ, पद्मावती डॉ. दशरथ पाटील, अध्यक्ष नमिता सोमन यांच्यासह शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी ज्ञानेश्वरी पठण कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त सहभाग दिला.
