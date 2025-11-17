मिनी विधानसभेसाठी रंगत
पालघर, ता. १७ : ढोल-ताशांचा गजर, बाइक रॅली, नगराध्यक्षपदांच्या उमेदवारांची यात्रा अशा अभूतपूर्व वातावरणात पालघर जिल्ह्यामध्ये शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारांनी सोमवारी (ता. १७) अर्ज दाखल केला. पालघर, डहाणू, जव्हार नगर परिषद, तर वाडा नगर पंचायतीच्या चार नगराध्यक्षपदांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी ३४ अर्ज आले, तर एकूण १११ नगरसेवक पदाच्या जागांसाठी जिल्ह्यात ३८२ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. आगामी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यात आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. नगराध्यक्षपदासाठी दावेदार असलेल्या प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी रॅली काढून उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यांच्यासह नगरसेवकांनीही आपापले कार्यकर्ते, अनुयायी अशा गर्दीसोबत घेत अर्ज दाखल केले.
जिल्ह्यातील चार महत्त्वाच्या नगर परिषदांमध्ये उमेदवारांची चुरस वाढली असून, पक्षीय संघटनांसह अपक्ष उमेदवारांनीही माेठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. यामुळे आगामी निवडणुकीत जनतेसमोर अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. उमेदवारी अर्जांची छाननी व अंतिम सूची जाहीर झाल्यानंतर प्रचाराचा वेग आणखी वाढणार आहे. आता जनतेचे लक्ष कोणत्या चेहऱ्यावर विश्वास ठेवायचा आणि कोणाला संधी द्यायची, याकडे लागले आहे.
----
पालघरमध्ये बंडाळीची शक्यता
पालघर (बातमीदार) : नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज (ता. १७) अखेरच्या दिवशी एकूण नगराध्यक्षपदासाठी १२, तर ३० सदस्यांसाठी १७२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. आज अखेरच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी एकच गर्दी झाली होती. भाजप व शिवसेना शिंदे गट यांची युती न झाल्याने शक्तिप्रदर्शन व ढोल-ताशांच्या गजरात उमेदवारी अर्ज दाखल केले. महायुतीमधून शिवसेनेचे उत्तम पिंपळे यांनी नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला. महाआघाडीमधून काँग्रेस बाहेर पडून नगराध्यक्षपदासाठी प्रीतम राऊत यांचा उमेदवारी दाखल केला आहे, तर शिवसेनेचे प्रवक्ते केदार काळे यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे बंडाळी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
----
नगराध्यक्षपदासाठी आठ अर्ज दाखल
जव्हार (बातमीदार) : जव्हार नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत नगराध्यक्षपदासाठी एकूण आठ, तर सदस्यांकरिता ११० नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले असल्याची माहिती निवडणूक विभागाने दिली. या निवडणुकीत भाजप, महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार), तसेच शिवसेना शिंदे गट अशी तिरंगी लढत रंगणार आहे.
---
एका जागेसाठी १० उमेदवार रिंगणात
वाडा : नगर पंचायतीची निवडणूक २ डिसेंबर रोजी होत असून, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून येणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी १० उमेदवारांनी, तर १७ नगरसेवकांच्या जागांसाठी १०० उमेदवारांनी आपले उमेदवार अर्ज दाखल केले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी निकिता गंधे (शिवसेना उद्धव ठाकरे गट), हेमांगी पाटील (शिवसेना), ज्योती आघाव (बहुजन भारत पार्टी), रिमा गंधे (भाजप), रंजिता पाटील, रिद्धी भोईर (राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट), ज्योती आघाव ( अपक्ष), शुभांगी जाधव (अपक्ष), निकीता धानवा (माकप), रंजिता पाटील (अपक्ष) असे १० अर्ज दाखल केले आहेत.
---
शेवटच्या दिवशी अर्जांचा पाऊस
कासा (बातमीदार) : डहाणू नगर परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्व पक्षांच्या उमेदवारांनी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले. यंदा डहाणूमध्ये शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांची आघाडी भाजप, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या विरोधात उभी ठाकली आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
अर्जांची संख्या
नगर परिषद/नगर पंचायत नगराध्यक्ष नगरसेवक
पालघर १२ १७२
डहाणू ४
जव्हार ८ ११०
वाडा १० १००
