विद्यार्थ्यांना अणूशक्तीचे दालन उलगडले
अंबरनाथ, ता. १७ (वार्ताहर) : भगवान बिरसा मुंडा जनजाती पंधरवडाअंतर्गत अंबरनाथच्या महात्मा गांधी विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी नुकतीच मुंबईतील भाभा अणूसंशोधन केंद्राला (बीएआरसी) भेट देऊन अणुशक्ती आणि विज्ञानाच्या प्रगतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.
भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेमध्ये मोलाची कामगिरी करणारे भाभा अणूसंशोधन केंद्र केवळ अणुऊर्जेपुरते मर्यादित नसून त्याचे कार्य दैनंदिन जीवनातील अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारले आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन, साठवणूक, औषधनिर्मिती, विशेषतः कर्करोगाच्या उपचारांसाठी लागणारी औषधे आणि विविध तंत्रज्ञान यामध्ये या केंद्राचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने विज्ञानात जी भरारी घेतली, त्यात डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांच्या दूरदृष्टीने उभारलेले हे केंद्र अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांना तिथली अत्याधुनिक यंत्रणा कशी काम करते, याची मिनी मॉडेल्स दाखवण्यात आली. तसेच, भारतातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या ध्रुव रिऍक्टरच्या कार्यप्रणालीचे सविस्तर प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आले. यावेळी, केंद्रात असलेले मोठे ग्यामा किरण युनिट कसे कार्य करते याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. परदेशात निर्यात करण्यासाठी अन्नधान्य दीर्घकाळ संरक्षित ठेवण्याच्या अनेक पद्धतींपैकी हे तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सभागृहात भगवान बिरसा मुंडा जनजाती पंधरवडाअंतर्गत, आदिवासी परंपरा, संस्कृती, नृत्य आणि जननायकांची ओळख विद्यार्थ्यांना करून देण्यात आली.
या वेळी केंद्राचे नियंत्रक के. जयकुमार यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तेथील अधिकारी डॉ. अहिरे यांनी या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या करिअरच्या विविध संधींविषयी माहिती दिली, तर डॉ. जाधव यांनी आरोग्याच्या सवयी व स्वच्छतेबद्दल विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले. प्रमुख वक्ते मंजूर तडवी यांनी आदिवासी संचालनालय, संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राबद्दल माहिती दिली. भेटीत बीएआरसीकडून विद्यार्थ्यांसाठी नाश्ता आणि भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. बीएआरसीचे कर्मचारी दांगट, शिंगाडे, चंदनशिवे आणि टिपरे यांनी क्षेत्रभेट यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले. महात्मा गांधी विद्यालयाचे शिक्षक विलास गवारी, उदय शेटे, मीनाक्षी आयनोर, सारिका कान्हेरकर, शिल्पा शेळके, नितीन लांबोळे आणि इयत्ता आठवी ते बारावीचे एकूण ७५ विद्यार्थी या ऐतिहासिक व माहितीपूर्ण क्षेत्रभेटीत सहभागी झाले होते.
रोपवाटिकेचे माहितीपूर्ण विवेचन
क्षेत्रभेटीचा एक भाग म्हणून, बीएआरसीच्या परिसरातील विकसित केलेल्या रोपवाटिकेचे माहितीपूर्ण विवेचन करण्यात आले. या रोपवाटिकेत अनेक दुर्मिळ व विस्मृतीत गेलेल्या झाडांचे जतन करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर फुलांची लागवड करून ती फुले परिसरातील कार्यक्रमांसाठी वापरली जातात, याचीही माहिती विद्यार्थ्यांना मिळाली.
