सिडकोच्या मेट्रोने गाठला 1 कोटी प्रवासी संख्येचा टप्पा

नवी मुंबई, ता. १७ : सिडकोच्या नवी मुंबई मार्ग क्र. १ बेलापूर ते पेंधर वरील मेट्रो सेवेने विक्रमी टप्पा गाठला आहे. हा मार्ग सुरू झाल्यापासून ते आजपर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रवासी संख्येने एकूण १,१५,२८,२९७ इतका टप्पा गाठला आहे. सिडको मेट्रोच्या या दैदीप्यमान यशाकरिता सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी मेट्रोच्या टीमचे अभिनंदन केले आहे.
सिडकोतर्फे सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याकरिता नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पांतर्गत मार्ग क्र. १ बेलापूर ते पेंधर विकसित करण्यात आला. १७ नोव्हेंबर २०२३ पासून या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू झाली. ही सेवेचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते १२ जानेवारी २०२४ रोजी करण्यात आले. या सेवेमुळे सीबीडी बेलापूर, खारघर आणि तळोजा परिसराला उत्तम कनेक्टिव्हिटी लाभली आहे. मेट्रो सेवा अधिक कार्यक्षम करण्याकरिता वेळापत्रकाचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या गर्दीच्या वेळी दर १० मिनिटांनी बेलापूर व तळोजा स्थानकांदरम्यान दोन्ही दिशांना मेट्रोच्या फेऱ्या उपलब्ध आहेत. तर तिकीटदरात कपात करून किमान दर रु. १० व कमाल रु. ३० इतका करण्यात आला आहे. यामुळे अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये मेट्रोच्या प्रवासीसंख्येचा एक कोटीहून अधिक टप्पा गाठणे शक्य झाले आहे.
मार्गाचा विस्तार
मेट्रो मार्ग क्र. १चा विस्तार बेलापूरपासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत करण्यात येणार आहे. तसेच १६ कि.मी. लांबीचा मेट्रो मार्ग क्र. २ पेंधर ते तळोजा एमआयडीसीदरम्यान नियोजित असून, कळंबोली आणि कामोठेमार्गे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत या मार्गाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत मेट्रो सेवेच्या प्रवासीसंख्येने गाठलेला एक कोटींहून अधिक आकडा हा मेट्रो सेवेला लाभत असलेला प्रवाशांच्या उदंड प्रतिसादाचे प्रतीक आहे. या मेट्रो मार्गामुळे बेलापूर, खारघर व तळोजा परिसरातील कार्यालये, गृहसंकुले व उद्योग-व्यवसाय यांना अधिक चांगली कनेक्टिव्हिटी लाभली आहे. नवी मुंबईकरांनी सिडकोच्या मेट्रो सेवेप्रति दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो.
- विजय सिंघल, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
