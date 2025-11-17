कांदिवलीतील कौशल्य विकास केंद्राला आंतरराष्ट्रीय दाद
कांदिवलीतील कौशल्य विकास केंद्राला आंतरराष्ट्रीय दाद
खासदार पीयूष गोयल यांचा पुढाकार; न्यूझीलंडच्या मंत्र्यांकडून कौतुक
मुंबई, ता. १७ : न्यूझीलंडचे व्यापार, गुंतवणूक, कृषी आणि वनीकरण मंत्री टॉड मॅकक्ले यांनी सोमवारी (ता. १७) कांदिवली (पूर्व) येथील खासदार पीयूष गोयल यांच्या पुढाकारातून उभारलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी कौशल्य विकास केंद्राला भेट दिली. भारतातील सक्षम पायाभूत सुविधा व कौशल्य विकासाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
मॅकक्ले यांनी या भेटीदरम्यान सायबर सिक्युरिटी, हॉटेल मॅनेजमेंट, डॉमिनोज ट्रेनिंग, व्हाइट गुड्स ट्रेनिंग, अपेरल आणि शिवणकाम या विविध अभ्यासक्रमांची माहिती घेतली. आधुनिक उपकरणे, प्रगत प्रशिक्षण स्वरूप आणि युवकांचे कौशल्य व रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. तसेच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रगती आणि रोजगाराच्या संधींबद्दल जाणून घेतले. पुढे ते म्हणाले की, ‘भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील नातेसंबंध अधिक दृढ करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. क्रीडा प्रमाणेच शिक्षण व कौशल्य विकासालाही आम्ही मोठे महत्त्व देतो. अधिकाधिक न्यूझीलंडचे विद्यार्थी भारतात शिक्षणासाठी यावेत तसेच अनेक भारतीयांनी न्यूझीलंडला भेट द्यावी, अशी आमची इच्छा आहे. न्यूझीलंडमधील भारतीय समुदाय हा देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा समुदाय आहे. त्यांच्या वाढत्या उपस्थितीतून भारत-न्यूझीलंड यांच्यातील विश्वास आणि मैत्री अधिक घट्ट होत असल्याचे दिसते.’ रोजगाराभिमुख कौशल्य विकासासाठी हे केंद्र महाराष्ट्रातील एक आदर्श आणि मानदंड ठरत आहे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि मी परस्पर आदरावर आधारित असा करार करण्यास कटिबद्ध आहोत, जो दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी लाभदायी ठरेल. कृषी, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांत सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वाढेल. पुढील वर्ष भारत व न्यूझीलंडमधील क्रीडा संबंधांचे १०० वर्ष पूर्ण होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान क्रिस्टोफर लकसन यांच्या दृढ मैत्रीमुळे विविध क्षेत्रांत सहकार्याला गती मिळत आहे.
- टॉड मॅकक्ले, व्यापार, गुंतवणूक, कृषी आणि वनीकरण मंत्री, न्यूझीलंड
