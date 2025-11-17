वीज यंत्रणेवर महावितरणची ‘एआय’द्वारे नजर
वीज यंत्रणेवर महावितरणची ‘एआय’द्वारे नजर
मुंबई, ता. १७ : राज्याच्या विजेच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्याबरोबरच ग्रीडमध्ये स्थिरता आणणे, बिघाडावर लक्ष ठेवण्यासाठी महावितरण आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच ‘एआय’चा वापर करणार आहे. त्यामुळे भविष्यात अतिरिक्त वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. महावितरणकडे राज्यभरातून कमाल २७ हजार मेगावाॅट विजेची मागणी नोंदली असून, त्यामध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व्हावा, म्हणून महावितरणकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फाॅर पीपल ॲण्ड प्लॅनेट या संस्थेसोबत करार करण्यात आला आहे. भविष्यातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ॲडव्हान्स डेटा ॲनालिसिस आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. ग्रीडचे डिजिटायझेशन करून मागणी आणि पुरवठ्यातील समतोल साधला जाणार आहे.
