आरोपी मिहीर शहाच्या अर्जावरील निर्णय राखीव
आरोपी मिहिर शहाच्या अर्जावरील निर्णय राखीव
वरळी येथील हिट अँड रन प्रकरणी सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : वरळी येथे मद्यधुंद अवस्थेत आलिशान गाडी चालवून एका दुचाकीला धडक देऊन महिलेच्या मृत्यूस जबाबदार ठरल्याप्रकरणी गेल्या दीड वर्षापासून अटकेत असलेला आरोपी मिहिर शहाच्या जामीन अर्जावरील निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.१७) राखून ठेवला.
मिहिरच्या अर्जावर सरकारी वकिलांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी, मिहिर हा उच्चभ्रू वर्गातील असून, वडील राजकीय नेते आहेत. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर त्याला जामीन मंजूर केल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव टाकण्यासह पुरावे नष्ट करण्याचीही शक्यता आहे, असे सरकारी वकील मनकुँवर देखमुख यांनी केला. त्याच्या जामीन याचिकेला विरोध केला. मिहिरची अपघातानंतर कोणत्याही सामान्य, विवेकी माणसाने गाडी थांबवली असती आणि जखमींना रुग्णालयात नेले असते. तथापि, मिहिर याने गाडी थांबण्याऐवजी जखमी झालेल्या महिलेला अपघाताच्या ठिकाणापासून दीड किमीपर्यंत फरफटत नेले आणि त्यानंतर पळ काढला, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.