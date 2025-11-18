टिळक उद्यानाचे तलावात रुपांतर शक्य?
टिळक उद्यानाचे तलावात रूपांतर शक्य?
व्यवहार्यता तपासा; तज्ज्ञ समितीला उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शतकाभरापूर्वीचा परंतु बुजवलेला कांदिवली (पश्चिम) खजुरिया तलावाच्या शेजारीच असलेल्या बाळ गंगाधर टिळक उद्यानाचे तलावात रूपांतर शक्य आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १७) पाच सदस्यांच्या तज्ज्ञ समितीला केली. तसेच त्याबाबतचा व्यवहार्यता अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.
१०० वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून बांधण्यात आलेल्या महापालिकेच्या उद्यानाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले. तथापि, तलावाची भरपाई म्हणून या परिसरात पर्यायी जलसाठा विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयानेही या आदेशांच्या पूर्ततेचा अहवाल सादर करण्यासाठी महापालिकेला ३० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान समितीच्या अहवालातील निष्कर्षाची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच खजुरियापासून काही अंतरावर मालवणी परिसरातील पर्यायी जलसाठा विकसित होऊ शकतो, असेही समितीच्या वतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाई म्हणून विकसित करण्यात येणारा जलसाठा खजुरियाच्या परिसरातच असला पाहिजे, असे आदेश दिल्याचे निदर्शनास आणले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून टिळक उद्यानाचे तलावात रूपांतर करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आणि व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश समितीला दिले.
नैसर्गिक तलावांचे तपशील सादर करा
महापालिका हद्दीतील बुजवलेले जलाशय नैसर्गिकरीत्या १२ महिन्यांत पूर्ववत करून त्यांचे संवर्धन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. हे जलाशय पूर्ववत करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. तसेच दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती उपलब्ध केली नसल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने मुंबई आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबईतील नैसर्गिक तलावांची माहिती आणि सद्य:स्थिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.