ठाण्यात २०० जणांची १०० कोटींची फसवणूक
ठाण्यात १०० कोटींची आर्थिक फसवणूक
जास्त परताव्याचे प्रलोभन दाखवून २०० जणांना गंडा; नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : शहरात गुंतवणूकदारांची मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एका कंपनीत जास्त परतावा मिळेल, असे प्रलोभन दाखवून सुमारे २०० गुंतवणूकदारांना अंदाजे १०० कोटी रुपयांचा चुना लावण्यात आला आहे. याप्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात नऊ जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार हे मुंबईतील भांडुप येथील रहिवासी आहेत. त्यांची ओळख एका अर्थपुरवठा करणाऱ्या दलालासोबत होती. या दलालाने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांना असे भासविले की, त्यांचे पैसे घेऊन ते विविध उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी देतात आणि त्या बदल्यात गुंतवणूकदारांना नियमित मोबदला (मासिक व्याज) मिळत राहील.
तक्रारदारांनी ठाण्यातील नौपाडा भागात असलेल्या एका कंपनीत २०१६ मध्ये आठ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. सुरुवातीला दोन वर्षे तक्रारदारांना गुंतवणुकीवर दरमहा १.५ टक्के दराने व्याज परतावा मिळत होता; मात्र त्यानंतर अचानक व्याज येणे बंद झाले. तक्रारदारांनी दलालांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी कंपनीची आर्थिक स्थिती वाईट असल्याचे कारण सांगत पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. याचदरम्यान, कंपनीत एकूण २०० गुंतवणूकदारांची अंदाजे १०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची गंभीर बाब समोर आली.
गुंतवणूकदारांनी तत्काळ ठाणे पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला. त्यानंतर नौपाडा पोलिस ठाण्यात नऊ जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
