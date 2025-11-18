निवडणूक कार्यालयात चिल्लरची खणखण
अनामत रक्कम म्हणून ''चिल्लर''चा ढिग!
ठाकरे गटाचे उमेदवार गिरीश राणे यांची हटके कृती
बदलापूर, ता. १८ (बातमीदार) : पालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सोमवारी ( ता.१७) ठाकरे शिवसेना गटाचे उमेदवार गिरीश राणे यांनी एका अनोख्या पद्धतीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांनी अनामत रक्कम म्हणून थेट ''चिल्लर'' (नाणी) निवडणूक आयोगाच्या पथकाकडे जमा केली.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार आवश्यक असलेली अनामत रक्कम म्हणून राणे यांनी तीन हजार रुपयांची चिल्लर जमा केली. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी ही चिल्लर मोजण्यासाठी तब्बल १० मिनिटांहून अधिक वेळ घेतला. चिल्लर मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर राणे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकारी विश्वास गुजर यांच्याकडे सादर केला.
हटके कृतीबाबत बोलताना गिरीश राणे म्हणाले की, ही त्यांनी आपल्या घरातील जमा-पुंजी या निवडणुकीत लावली आहे. त्यांनी निवडणुकीला ''पैशांचा बाजार'' असे संबोधून सर्वसामान्य मतदारांना आवाहन केले की, "तुमच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणाऱ्या आणि सामान्य कुटुंबातून आलेल्या उमेदवारांनाच तुम्ही निवडा."
महायुतीवर टीका
महायुतीच्या सत्ताकाळात सर्वसामान्य मतदार ''भरडून गेला'' असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बदलापूरला भ्रष्टाचारमुक्त करणे ही महाविकास आघाडीची बांधिलकी आहे, असे सांगत त्यांनी सामान्य उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. राणे यांच्या या ''चिल्लर'' स्टाईलमुळे निवडणूक कार्यालयाबाहेर चांगलीच चर्चा रंगली होती आणि ते ''व्हायरल उमेदवार'' ठरले आहेत.
