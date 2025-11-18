बालदिनानिमित्त ‘खरी कमाई’ उपक्रमाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
बालदिनानिमित्त ‘खरी कमाई’ उपक्रम
मालाड, ता. १८ (बातमीदार) ः बालदिनानिमित्त प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील विद्यालय, चारकोप सह्याद्रीनगर या शाळेत विविध उपक्रमांचे आयोजन केले होते. यामध्ये विशेष आकर्षण ठरला तो विद्यार्थ्यांचा खरी कमाई हा उपक्रम, ज्यातून मुलांमध्ये उद्यमशीलता, नियोजनकौशल्य आणि स्वावलंबनाची भावना प्रभावीपणे विकसित होताना दिसली.
कर्मवीर इन्ट्रॅक्ट क्लबच्या विद्यार्थ्यांनी ‘खरी कमाई’ या उपक्रमांतर्गत स्वतःच्या पिग्गी बँकेतून जमा केलेली रक्कम वापरून आवश्यक साहित्य खरेदी केले. विविध खाद्यपदार्थ स्वतः तयार करून आकर्षक पद्धतीने सजवलेल्या स्टॉल्समधून विक्री करण्यात आली. बालदिनानिमित्त सायकलिंग, संगीत खूर्ची अशा खेळांचेही आयोजन केले होते.
