अंबरनाथमध्ये मनसेच्या हाती ‘मशाल’!
महाविकास आघाडीच्या विजयासाठी नवा फॉर्म्युला; शिंदे गटासाठी आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १७ : अंबरनाथ आणि बदलापूर परिसरातील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची रणनीती लक्षवेधी ठरली आहे. मनसेने दोन्ही शहरांमध्ये परस्परविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे राजकीय चर्चांना जोर आला आहे. बदलापूरमध्ये ठाकरे गटाच्या ‘मशाल’ चिन्हावर लढण्यास मनसेने ठाम विरोध केला; मात्र याच्या अगदी उलट चित्र अंबरनाथमध्ये पाहायला मिळत आहे. अंबरनाथमध्ये मनसेच्या १४ उमेदवारांनी ‘मशाल’ या ठाकरे गटाच्या अधिकृत चिन्हावर आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. मशाल चिन्हाखाली एकत्र येत मनसे आणि ठाकरे गट संयुक्तपणे ही निवडणूक लढताना दिसत आहेत.
मनसेचे तिन्ही नगरसेवक शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर अंबरनाथमध्ये मनसेची पकड कमकुवत झाली होती. पक्षाला पडलेले हे खिंडार भरून काढण्यासाठी मनसेने ही रणनीतिक चाल खेळल्याचे बोलले जात आहे. मनसे शहराध्यक्ष शैलेश शिर्के यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. मनसे स्वतःचे उमेदवार ‘मशाल’ चिन्हावर लढवत आहेत. मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये आणि महाविकास आघाडीच्या नगराध्यक्षपदाच्या विजयासाठी आम्ही ही निवड केल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे मनसे आणि ठाकरे गट या दोघांचीही स्वतंत्र ताकद मतांच्या विभाजनाऐवजी एकत्रित ध्रुवीकरण करू शकते.
शिंदे गटाला धक्का
तिघा नगरसेवकांच्या प्रवेशानंतर शिंदे गटाला मिळणारा संभाव्य फायदा आता एवढा सहज मिळणार नाही, कारण मनसे आणि ठाकरे गटाच्या एकत्रित मोर्चेबांधणीमुळे शिंदे गटास थेट आव्हान उभे राहिले आहे.
नगराध्यक्षपदासाठी अंजली राऊत
यादरम्यान, अंबरनाथमध्ये महाविकास आघाडीचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) या तिन्ही पक्षांनी एकत्र लढण्याची घोषणा केली आहे. माजी उपनगराध्यक्षा अंजली राऊत यांनी महाविकास आघाडीच्या वतीने नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
जागावाटपाचा तिढा
महाविकास आघाडीत जागावाटपावरून असलेला तिढा न सुटल्यामुळे काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी या आघाडीतून बाहेर पडले आहेत. यामुळे काँग्रेसच्या नूतन प्रदीप पाटील यांनीही नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केल्याने अंबरनाथची ही निवडणूक बहुकोनी बनली आहे. मनसे-ठाकरे गटाची ‘मशाल’ रणनीती स्थानिक पातळीवरील सामंजस्य आणि मैदानी समीकरणांवर आधारित एक मोठी राजकीय लढाई ठरत आहे, जी अंबरनाथच्या निवडणुकीचे चित्र बदलू शकते.
