मसाला बाजाराचे प्रवेशद्वार बेकायदा?
परवानगी नसल्याचा आरोप, वाहतुकीचा बोजवारा उडणार
जुईनगर, ता. १७ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मसाला मार्केटमधील कचरा कुंडी, भिंत तोडून सुमारे ४० फुटांचे नवे प्रवेशद्वार उभारण्यात आले आहे, मात्र या प्रवेशद्वाराला परवानगी नसल्याने केलेले बांधकाम बेकायदा असल्याचा आरोप होत आहे.
नवी मुंबई महापलिकेच्या तुर्भे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी मसाला बाजाराची पाहणी केली होती. त्या वेळी बाजार समिती प्रशासनाने पावसामुळे पडलेली भिंत उभारण्याचे काम सुरू केले होते. त्याच ठिकाणी आता पुन्हा प्रवेशद्वार उभारण्यात येत आहे. सध्या उभारण्यात येत असलेले प्रवेशद्वार बाजार निर्मित प्रवेशद्वारापासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर आहे. तरी दोन ठिकाणी गेटची उभारणी केली जात आहे. या प्रकाराने बाजार समितीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अधिक जटिल होणार असल्याचा आरोप व्यापारी करत आहेत. तसेच सिडको, वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेकडून बांधकामासाठी कुठलीही परवानगी घेतलेली नसली गेल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सुरक्षा नियमांचा भंग त्रासदायक ठरणार आहे.
यंत्रणा अनभिज्ञ
तुर्भे विभाग अधिकारी सागर मोरे यांच्याकडे विचारणा केली असता नगररचना विभागाची परवानगी घेतल्याची पाहणी करण्यात येईल. तसेच बेकायदा काही असल्यास काम थांबण्यात येईल, असे सांगितले. मुंबई बाजार समितीचे सचिव शरद जरे यांनी संबंधित विभागाला माहिती घेण्यास सांगितल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे, तर कोणतेही काम करताना वाहतूक विभागाला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे, पण या बांधकामाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे एपीएमसीचे वाहतूक अधिकारी शिवाजी भांडवलकर यांनी म्हटले आहे.
