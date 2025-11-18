मोटारसायकल व रिक्षाचोरी करणारा चोरटा एपीएमसी पोलिसांच्या जाळ्यात ,
दुचाकी, रिक्षा चोरणारा गजाआड
एपीएमसी पोलिसांकडून तीन गुन्ह्यांची उकल
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : एपीएमसी पोलिस ठाणे हद्दीतील वाहनचोरीच्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या एका रिक्षाचालकाला तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात एक लाख ६० हजारांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.
एपीएमसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वाहनचोरीच्या गुन्ह्यात वाढ झाली होती. या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी एपीएमसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने तांत्रिक तपासाला सुरुवात केली होती. याच माहितीच्या आधारे कोपरी गावातून संतोष इंगळेला अटक करण्यात आली. वाहनचोरीच्या अनेक घटनांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. तसेच एपीएमसीच्या हद्दीत चोरलेल्या दोन स्कुटी, एक रिक्षा हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
