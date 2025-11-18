दिल्ली स्फोटामुळे झाडाझडती
खारघर पोलिसांकडून वाहन तपासणी
खारघर, ता. १८ (बातमीदार) : दिल्लीच्या लाल किल्ला परिसरात झालेल्या कार स्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे. याच अनुषंगाने खारघर परिसरातही मुख्य रस्त्यावर पोलिसांकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबवताना वाहन तपासणी सुरू केली आहे.
दिल्ली येथील लाल किल्ला परिसरातील मेट्रो स्थानकजवळ झालेल्या स्फोटात मोठ्या प्रमाणात जीवित, वित्तहानी झाली. या घटनेनंतर देशभरातील सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे. अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून रात्रीची नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी केली जात आहे. खारघर पोलिसांकडूनही सकाळ, संध्याकाळ कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून संशयित गुन्हेगारांची झाडाझडती सुरू आहे. खारघर सेक्टर अठरा ते चाळीस परिसरात मोकळे रस्ते असल्यामुळे सोनसाखळी चोरांना पळ काढण्यासाठी हा मुख्य रस्ता आहे. त्यामुळे या भागांत वाहन तपासणी केली जात आहे.
विशेष खबरदारी
- खारघरमधील हिरनानंदानी परिसरात दोन्ही महिलांच्या सोनसाखळी खेचून चोरटे फरार झाले आहेत. सेक्टर ३५ मध्ये पहाटे ४च्या सुमारास रेझा ग्रँड ओव्हर इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून मोबाईल, ५० हजार रुपये चोरल्याचे प्रकार घडले होते.
- सोनसाखळी खेचणे, घरफोडी, जबरी चोरी, हत्या, अपघात अशा दैनंदिन घटनांचे कायदा, सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने घडणाऱ्या घटनांमुळे खारघर पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
दिल्ली येथील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या कार स्फोटामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोम्बिंग ऑपरेशन सकाळ आणि संध्याकाळ सत्रात सुरू आहे. तपासणीच्या नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- अजय कांबळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, खारघर
