उरण नगरपरिषदेत युतीत मतभेद
उरण नगर परिषदेत युतीमध्ये मतभेद
तुषार ठाकूरच्या शिंदे गटातील प्रवेशामुळे फटका
उरण, ता. १८ (वार्ताहर)ः उरण नगर परिषद निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे महायुतीत झालेल्या बिघाडीमुळे भाजपला फटका बसणार आहे.
उरण नगर परिषदेच्या २१ नगरसेवक आणि एक नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होत आहे. यासाठी भाजपने स्वबळावर नगरसेवकांसह शोभा कोळी - शहा यांचा नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. तर शिवसेना (ठाकरे), राष्ट्रवादी, शेकाप, मनसे महाविकास आघाडीतर्फे २१ नगरसेवकांसह नगराध्यक्ष पदासाठी भावना घाणेकर यांनी अर्ज दाखल केला आहे. शिंदे गटातर्फे सहा नगरसेवकांसह रुपाली ठाकूर यांना नगराध्यक्ष पदासाठी रिंगणात उतरवेले आहे. यामुळे उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत तिरंगी लढत होणार आहे.
----------------------
दांडगा संपर्क
भाजपचे नगरसेवक असलेले तुषार ठाकूर यांनी शिंदे गटात पक्षप्रवेश केल्याने नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी पत्नी रुपाली ठाकूर यांना दिली आहे. उरण शहरात दांडगा संपर्क असल्याने नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांना मोठे मताधिक्य मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.