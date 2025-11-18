कॉलनी फोरमचे कामोठेत ११ उमेदवार
पनवेल महापालिका निवडणूक ताकदीने लढवणार
पनवेल, ता. १७ (बातमीदार)ः पनवेल महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कामोठे कॉलनी फोरम सक्रिय झाला आहे. याच अनुषंगाने कामोठे शहरातील तिन्ही प्रभागांमध्ये आरक्षणानुसार ११ जागांसाठी सुशिक्षित उमेदवारांना मैदानात उतरवले जाणार आहे.
कामोठे कॉलनी फोरमने पाणीटंचाई, वीज समस्या, खड्डेमय रस्ते, आरोग्य सुविधा, अग्निशमन केंद्र, मलनिस्सारण व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवला आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून सामाजिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे प्रस्थापित राजकारणाबद्दल भ्रमनिरास झालेले मतदार स्वच्छ, प्रामाणिक आणि जबाबदार पर्यायाच्या शोधात आहेत. हीच गरज लक्षात घेता
फोरमकडून कामोठे शहरातील तिन्ही प्रभागांमध्ये ११ जागांसाठी सुशिक्षित, समाजाभिमुख आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी सदैव सक्रिय असलेले कार्यकर्ते मैदानात उतरवण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच विकासाच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवण्याचा निर्धार केला आहे.
