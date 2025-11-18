कृतज्ञता पुरस्कारासाठी आवाहन
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : शहरातील यशवंतराव चव्हाण सेंटरतर्फे दरवर्षी दिला जाणारा कृतज्ञता पुरस्कार वितरण सोहळा जानेवारी २०२६मध्ये होणार आहे. या पुरस्कारासाठी इच्छुकांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
नवी मुंबईत समाजोपयोगी कार्य करणाऱ्या विविध व्यक्ती आणि संस्थांना यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नवी मुंबई केंद्रातर्फे कृतज्ञता पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. यंदाही गुणवंत व्यक्ती, संस्थांची निवड करण्यात येणार आहे. समाजसेवा, शिक्षण, क्रीडा, प्रशासन, पर्यावरण, आरोग्यसेवा, चित्रकला, नाट्यकला, संगीत, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, अपंग व दिव्यांग सेवा, साहित्य, माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान-संशोधन इत्यादी किंवा तत्सम क्षेत्रातील कार्य केलेली व्यक्ती/संस्था अर्ज करण्यास पात्र असल्याची माहिती केंद्राचे अध्यक्ष प्रमोद कर्नाड यांनी दिली. अर्जकर्ता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी लिखित स्वरूपात किंवा ईमेलद्वारे प्रवेशिका पाठवू शकतात. अर्जामध्ये नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, ईमेल आयडी तसेच केलेल्या कार्याचा सविस्तर तपशील द्यावा. तसेच सर्व माहिती खरी असल्याचे प्रमाणित करणे बंधनकारक असल्याचे केंद्राचे सचिव डॉ. अशोक पाटील यांनी सांगितले.
