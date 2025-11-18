रस्त्यावर डिझेल पडल्याने वाहनांना अडथळा
रस्त्यावर डिझेल पडल्याने वाहनांना अडथळा
मालाड, ता. १७ (बातमीदार) ः मालाड पश्चिमेतील गायकवाड नगर परिसरात सोमवारी (ता. १७) सकाळी डम्परची डिझेल टाकी लीक झाल्याने रस्त्यावर तेल सांडल्याची घटना घडली. त्यामुळे अनेक दुचाकी घसरल्या. शहीद अब्दुल हमीद रोड, गेट क्रमांक ८ परिसरात सकाळी सुमारे ९.४५ वाजता ही घटना घडली. डिझेलवरून घसरून दुचाकीस्वार किरकोळ जखमी झाले आहेत. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने उभ्या असलेल्या डम्परला हटवले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.