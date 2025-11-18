धारदार शस्त्रासह भर रस्त्यात धिंगाणा घालणाऱ्याला पोलिसांनी घडवली अद्दल
धिंगाणा घालणाऱ्याला तरुणाला पोलिसांनी घडवली अद्दल
धिंड काढून हात जोडून माफी मागण्यास पाडले भाग
कल्याण, ता. १८ (बातमीदार) : श्री मलंगगड रोड येथील चेतना परिसरात रविवारी (ता. १६) मध्यरात्री एक तरुण कोयतासदृश धारदार शस्त्र हातात घेऊन भररस्त्यावर धिंगाणा घालत असल्याची घटना घडली होती. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांच्या कार्यक्षमता व बंदोबस्तावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या तरुणाने मध्यरात्री हातात धारदार शस्त्र घेऊन वाहने अडवून भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काही लोकांनी त्याचा व्हिडिओ तयार केला असून, तो समाजमाध्यमांवर व्हायरल केला. यानंतर आता कोळसेवाडी पोलिसांनी या तरुणाला आता ताब्यात घेत चांगलीच अद्दल घडवली आहे.
तरुण धारदार शस्त्र हातात घेऊन धिंगाणा घालत असल्याने स्थानिक नागरिक दहशतीत आले असल्याची भावना व्यक्त केली जात होती. या प्रकरणामुळे पोलिसांचे भय संपल्याचीही चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू होती. या घटनेवर स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांकडे तत्काळ कारवाई करावी आणि परिसरात गस्त वाढवण्याची मागणी केली होती. संबंधित प्रकरणी कोळसेवाडी पोलिसांकडून व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे अधिक तपास करून या तरुणास ताब्यात घेत त्याची चांगलीच जिरवली आहे. हा तरुण रेकॉर्डवरील आरोपी असून, त्याचे नाव मुमताज खान (रा. पिसवली) आहे. या तरुणाची पोलिसांनी परिसरात धिंड काढून त्यास हात जोडून माफी मागण्यास भाग पाडले. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तो आता अटकेत असल्याची माहिती आहे.
कल्याण पूर्वेतील अनेक भागांत विशेषतः रात्री नशापान करणाऱ्या तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर खुला राबता असून, ते समाजविघातक कृत्यांमध्ये गुंतत आहेत. या वर्तनामुळे नागरिकांना केवळ त्रासच नाही, तर स्वतःच्या जीवाचीही भीती वाटत आहे. रात्री उशिरा कामावरून घरी जाताना अनेक वेळा अशा नशेडी तरुणांमुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून सतत येत आहे. पोलिसांतर्फे अशा ठिकाणी रात्री गस्त वाढवण्याची तातडीने मागणी केली आहे. जेणेकरून नागरिक सुरक्षितपणे फिरू शकतील आणि दहशतीचे वातावरण संपुष्टात येईल.
