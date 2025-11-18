७८ वर्षीय आजीच्या स्तन कर्करोगावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
डॉक्टरांची जोखमीची कामगिरी
ठाणे शहर, ता. १८ (बातमीदार) ः विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ७८ वर्षीय आजीवर आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया झाली आहे. मॅमोग्राफी स्क्रीनिंग तपासणीत तिच्या एका स्तनात कर्करोगाची गाठ असल्याचे दिसून आल्यानंतर पुढील तपासण्या करून डॉक्टरांनी या वयातही तिच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया केली. आता या आजी पूर्ण बऱ्या झाल्या असून, तिला नुकतेच घरी सोडण्यात आले आहे.
सध्या महिलांमधील स्तन कर्करोगाच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. याचे वेळीच निदान होऊन उपचार झाले, तर रुग्ण बरा होतो. ही बाब विचारात घेत सरकारकडून गाव-पाड्यात आरोग्य यंत्रणेकडून जनजागृती शिबिरे राबवून तपासण्या केल्या जात आहेत. अशा तपासणीत ७८ वर्षीय संशयित महिला आढळून आल्याने तिच्यावर मॅमोग्राफी स्क्रीनिंग व्हॅनमध्ये तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये संशयित गाठ असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर तिला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आणून केलेल्या इमेजिंग तपासण्यामध्ये तिच्या डाव्या स्तनात डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू असल्याचे निदान झाले, मात्र तिचे वय लक्षात घेता तिच्यावर उपचार अधिक दक्षतेने करण्याची गरज होती. मल्टिडिसिप्लिनरी टीमच्या चर्चेनंतर ब्रेस्ट कंझर्व्हेशन सर्जरी (लम्पेक्टॉमी) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आणि अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ब्रेस्ट ऑन्को-प्लॅस्टिक सर्जन डॉ. रितिका भंडारी यांनी (ता. २८) शस्त्रक्रिया करून तिची गाठ काढली. या वेळी पेरिअरीओलर इनसिजन तंत्राचा वापर करून कर्करोगग्रस्त भाग सुरक्षितपणे काढण्यात आला. शस्त्रक्रिया केलेला भाग विद्रूप दिसू नये यासाठी भंडारी यांनी आजीवर प्लॅस्टिक सर्जरीदेखील केली.
रुग्णाच्या तपासणीत स्तन कर्करोगाचे निदान झाल्यावर तिच्यावर त्वरित शस्त्रक्रिया करण्यात आली. रुग्णाचे वय जास्त असले तरी तिला इतर गंभीर आजाराच्या व्याधी नसल्याने तिच्यावर शस्त्रक्रिया करणे कठीण गेले नाही, मात्र वयामुळे काहीशी जोखीमदेखील होती. शिवाय शस्त्रक्रिया झाल्यावर स्तनाचे नैसर्गिक स्वरूप राखण्याचीदेखील आवश्यकता होती.
- डॉ. रितिका भंडारी,
मॅमोग्राफी स्क्रीनिंग व्हॅनमुळे लवकर निदान होत आहे. ठाणे जिल्हा रुग्णालयात स्तनाच्या कर्करोगासाठी अत्याधुनिक, सुरक्षित व सक्षम शस्त्रक्रिया सुविधा उपलब्ध आहे. त्याचा गरजू रुग्णांना चांगला उपयोग होत आहे.
- डॉ. कैलास पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे
फोटो : डॉ. रितिका भंडारी, डॉ. कैलास पवार
