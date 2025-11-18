स्थानिक निवडणुका पक्षाच्या नव्हे तर, कार्यकर्त्यांच्या
स्थानिक निवडणुका पक्षाच्या नव्हे, तर कार्यकर्त्यांच्या ः नरेश म्हस्के
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : दिवंगत आमदारांच्या सौभाग्यवती निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाने त्यांना पाठिंबा दिला आहे. स्थानिक पातळीवरील निवडणुका त्या-त्या ठिकाणच्या परिस्थितीनुसार लढविल्या जात असतात. पक्ष म्हणून बऱ्याचशा ठिकाणी निवडणुका लढविल्या जात नसल्याचे वक्तव्य शिंदे सेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केले. बाळासाहेब ठाकरे स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात म्हस्के बोलत होते. त्या वेळी चाकणमध्ये ठाकरे गट आणि शिंदे गट नगराध्यक्षपदासाठी एकत्र आल्याने चर्चा सुरू होती. यासंदर्भात म्हस्के यांनी प्रतिक्रिया दिली.
नरेश म्हस्के म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांचे आमच्या आयुष्यातील स्थान वेगळे आहे. त्यांनी आम्हाला लढायला शिकवले. आज राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे, त्यामागे बाळासाहेबांचा आशीर्वाद कायम आहे. बाळासाहेबांच्या स्मृतिदिनानिमित्ताने यंदा ठाकरे बंधूंनी एकत्रित येऊन श्रद्धांजली अर्पण केल्याबाबत विचारले असता, म्हस्के म्हणाले, हा श्रद्धेचा विषय आहे. यापूर्वी असे दृश्य क्वचितच पाहायला मिळाले होते, पण यंदा ते एकत्र आले हे सकारात्मक आहे.
आव्हाड उभे राहिले तरी थरथर कापतात
पालिका मुख्यालयाच्या गेटवर झालेल्या कचरा आंदोलनावर बोलताना म्हस्के यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर जोरदार टीका केली. जितेंद्र आव्हाड एवढे घाबरलेले आहेत की त्यांच्यासोबतच्या लोकांना विचारावे लागते की, ते खरोखर त्यांच्यासोबत आहेत की नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यांच्या कुटुंबालाच विरोधात उभं राहाव लागतं. आज त्यांची अवस्था अशी झाली आहे की उभे राहिले तरी थरथर कापतात. त्यांनी आमच्यावर टीका करण्याआधी स्वत: स्थिर राहता येते का ते पाहावे, अशी टीकाही म्हस्के यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.