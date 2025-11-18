महिला प्रवाशांमध्ये सुरक्षा जनजागृती
महिला प्रवाशांमध्ये सुरक्षा जनजागृती
लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर खाकीतील सखी उपक्रमाला प्रतिसाद
शिवडी, ता. १८ (बातमीदार) ः एलटीटी लोहमार्ग पोलिस ठाणे अंतर्गत एलटीटी रेल्वेस्थानक येथे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ज. बा. तांबोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी (ता. १८) महिला सुरक्षेअंतर्गत ‘खाकीतील सखी’ आणि सायबर जनजागृतीबाबत ‘कोटो ॲप’बाबत जनजागृती करण्यात आली. या वेळी मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्तालयाकडून ‘खाकीतील सखी भरोसा करके तो देखो’ या मोहिमेंतर्गत रेल्वे प्रवासादरम्यान महिला सुरक्षतेबाबत सूचना दिल्या.
सायबर जनजागृती अंतर्गत १९४५ टोल फ्री क्रमांकाबाबत माहिती देण्यात आली. महिला प्रवाशांना प्रवासात सुरक्षेबाबत व प्रवासादरम्यान काही अनुचित प्रकार घडल्यास ‘रेल्वे पोलिस हेल्पलाइन नंबर १५१२’ खाकीतील सखी मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करण्याबाबत आवाहन करण्यात आले. ‘कोटो ॲप’ डाऊनलोड करण्यास सांगितले. रेल्वे प्रवासादरम्यान दरवाजात उभे राहून फोनवर बोलू नये, महिलांच्या सुरक्षेसाठी रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत महिलांच्या राखीव डब्यात रेल्वे पोलिसांची नेमणूक करण्यात येते. शक्यतो त्या डब्यातूनच प्रवास करावा, असेदेखील सांगण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी विशेष मेहनत घेतली. या मोहिमेस महिला प्रवासी तसेच रेल्वे प्रवाशांनी चांगला प्रतिसाद दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.