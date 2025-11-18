वाहनधारकांची फसवणुक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : बँकांकडून कर्ज काढून घेतलेली वाहने कमी किमतीत विकत देण्याच्या बहाण्याचे वाहनधारकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात वागळे इस्टेट पोलिसांना यश आले आहे. या कारवाईत ज्ञानेश्वर कोळी (४०) आणि दिनेश पाटील (४३) या दोघांना धुळे येथून अटक करत, त्यांच्याकडून चार लाख २० हजारची सात वाहने हस्तगत केली आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २६ मार्च ते १० एप्रिल २०२३ दरम्यान लुईसवाडीत राहणारे संदीप गलांडे यांना नवीन गाड्या दाखवून त्या स्कुटी आरटीओची कार्यवाही पूर्ण करून एका महिन्याच्या आत मिळतील, असे सांगितले आणि त्यांचा विश्वास संपादन करून वेळोवेळी व्हॉटस्ॲप नंबरवर वेगवेगळ्या दुचाकी गाड्यांचे फोटो पाठविण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्याकडून वेळोवेळी ऑनलाइन व रोख स्वरूपात एका स्कुटीसाठी ६० हजार रुपये अशा एकूण नऊ स्कुटींकरिता पाच लाख ४० हजार रुपये घेतले होते. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक ज्योतीराम भोसले यांच्या पथकाने धुळे सिंदखेडा या ठिकाणी त्या दुकलीचा शोध घेत तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी इतर आठ नागरिकांना त्यांना पैशांची गरज आहे, असे ओळखून त्यांना बँकेचे लोन मंजूर करून देत, त्यांना मिळालेल्या एकूण आठ स्कुटी स्वतःकडे ठेवून फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्यांच्याकडून नऊ पैकी सात स्कुटी जप्त केल्या आहेत. पुढील तपास वागळे इस्टेट पोलिस करत आहेत.
