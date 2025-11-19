आजारी चुलतीला गावी भेटायला गेलेल्या पुतण्याच्या घरात चोरी ;
वागळे इस्टेटमध्ये घरफोडी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : वागळे इस्टेटमधून घरफोडी झाल्याची घटना समोर येत आहे. गावी गेलेल्या सुहास कदम (४२) यांच्या घराचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्याने सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह लाखोंचा ऐवज घेऊन पोबारा केला आहे. याप्रकरणी सुहास कदम यांनी श्रीनगर पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे.
सुहास कदम हे किसन नगर तीन येथील ओम शिवकृपा बिल्डिंगमध्ये राहतात. ते खासगी कंपनीत कामाला असून शुक्रवारी (ता. १४) पत्नी-मुलासह रत्नागिरी येथे गेले होते. रविवारी (ता. १६) त्यांना सोसायटीचे सेक्रेटरीनी फोन करुन घराच्या कुलूप कोंयडा तुटलेला असून दरवाजा अर्धवट उघडा आहे, असे सांगितले. तात्काळ कदम कुटुंबासह घरी आले असता सामान अस्ताव्यस्त पडलेले होते. तसेच लोखंडी कपाटाच्या दरवाजा उघडा होता. त्याच्या लॉकरमधील सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम दिसून आले नाही. त्यामध्ये एकूण एक लाख सहा हजार २५० रुपयांचा ऐवज चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याची माहिती श्रीनगर पोलिसांनी दिली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे करत आहेत.
