कफ सिरपच्या साठ्यासह दोघांना अटक
भिवंडीत शांतीनगर पोलिसांची कारवाई; सव्वा दोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त
भिवंडी, ता. १८ (वार्ताहर) : खोकल्याच्या आजारावर वापरल्या जाणाऱ्या औषधी कफ सिरपच्या बाटल्यांची बेकायदेशीर विक्री आणि वाहतूक करणाऱ्या दोन आरोपींना शांतीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. सैफुद्दीन इब्राहिम कपासी (वय ५२) आणि दानिश शहा अन्सारी (वय ३५) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याकडून ऑटोरिक्षा, रोख रक्कम, मोबाईलसह एकूण दोन लाख २५ हजार २५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस पथक रविवारी (ता. १६) चाविंद्रा रस्त्यावरील सोनाबाई कंपाउंडजवळ गस्त घालत असताना, हे दोन्ही आरोपी एका रिक्षामधून (क्र. एमएच ०४ केएक्स २९६५ ) संशयितरीत्या वाहतूक करताना आढळले. त्यांची तपासणी केली असता त्यांच्याकडे कोडीन फॉस्फेट आणि ट्रीप्रोलीडीन एचसीएल या कफ सिरपच्या बाटल्यांचे तीन बॉक्स आढळले. या बॉक्समध्ये ७७ हजार ८५० रुपये किमतीच्या एकूण ३४६ बाटल्या होत्या. हे सिरप मानवी शरीरास हानिकारक व गुंगीकारक असल्याचे माहीत असूनही ते बेकायदेशीररीत्या विक्रीसाठी नेत असल्याचे तपासात उघड झाले.
शांतीनगर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी दोघांविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. दोघांनाही भिवंडी न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुरेश चोपडे करीत आहेत.
