‘माया’ नावाच्या ॲपवरून तरुणाला गंडा
साडेतेरा लाखांची ऑनलाइन फसवणूक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : ‘पार्ट टाइम जॉब’च्या नावाखाली एका तरुणाला सायबर चोरांनी ‘माया’ नावाच्या ॲपच्या माध्यमातून साडेतेरा लाखाहून अधिक रुपयांचा ऑनलाईन गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. फसवणूक झालेल्या शहापूरमधील तरुणाने राबोडी पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली असून, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फसवणूक झालेला तरुण शहापूर येथे राहणारा असून, तो राबोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गाड्यांच्या शोरूममध्ये नोकरी करतो. त्याला पार्ट टाइम जॉबची आवश्यकता असल्याने त्याला मोबाईलवर ‘टेलिग्राम’ ॲपवर ‘माया’ नावाच्या अकाउंटवरून पार्ट टाइम जॉबसाठी मेसेज आला. मेसेजमध्ये दिवसाचे एक ते तीन तास काम करून १,५०० ते २,५०० रुपये नफा कमवता येईल, असे प्रलोभन दाखवण्यात आले. सुरुवातीला काही ऑनलाइन टास्क दिले गेले, ते पूर्ण केल्यावर तक्रारदारांच्या खात्यावर तीन वेळेस नफा म्हणून पैसे जमा करण्यात आले, ज्यामुळे तरुणाचा विश्वास संपादन करण्यात आला.
विश्वास बसल्यानंतर त्याला वेगवेगळ्या टेलिग्राम ग्रुपवर ॲड केले गेले आणि ‘जास्त पैसे गुंतवल्यास जास्त नफा मिळेल’, असे प्रलोभन दाखवले. या प्रलोभनाला बळी पडून तक्रारदाराने वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर युपीआय आयडीवर एकूण १३ लाख ६५ हजार ५७६ रुपये पाठवले. त्यानंतर जेव्हा तक्रारदाराने आपले पैसे परत काढण्यासाठी प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला आणखी पैसे गुंतवणूक करण्यास सांगण्यात आले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तरुणाने राबोडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
