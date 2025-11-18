भातविक्रीसाठी नऊ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी
मुरबाड, ता. १८ (बातमीदार) : एकात्मिक हमीभाव योजनेअंतर्गत सरकारला भातविक्री करण्यासाठी मुरबाड तालुका शेतकरी सहकारी संघाकडे तब्बल नऊ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून टोकन घेतले आहे. हमीभावाने उत्पादन विक्रीसाठी नोंदणी आवश्यक असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून यासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी १६ आणि १७ ऑक्टोबरला पाच वेगवेगळ्या केंद्रांवर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मुरबाड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दोन केंद्रे, तर कोलठण, संगमेश्वर मठ आणि नारीवली येथे प्रत्येकी एक असे एकूण पाच केंद्रांवर नोंदणी प्रक्रिया पार पडली. विविध भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या केंद्रावर नोंदणी करता यावी, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली होती.
नोंदणी केंद्रांवर शेतकरी सहकारी संघाचे दोन सदस्य आणि दोन कर्मचारी सतत कार्यरत होते. तसेच शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून चहा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. “शेतकऱ्यांची सोय व्हावी यासाठी सर्व केंद्रांवर मूलभूत व्यवस्था करण्यात आल्या. नोंदणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले,” अशी माहिती शेतकरी सहकारी संघाच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य बबलू मडके यांनी दिली.
सुव्यवस्थित नोंदणी आणि केलेल्या सुविधांबद्दल शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत संचालक मंडळाचे आभार मानले. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नोंदणीवरून यंदा शेतकरी हमीभाव योजनेबाबत अधिक उत्साही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.