ट्रकच्या धडकेत विद्यार्थ्याचा मृत्यू
शहापूर, ता. १८ (वार्ताहर) : तालुक्यातील किन्हवली बाजारपेठेत लोखंडी पाइप भरलेल्या मालवाहू ट्रकवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने रस्त्यावरून पायी चालणाऱ्या विद्यार्थ्याला धडक बसली. यात विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला. मोहन धाऊ निरगुडा असे मयत विद्यार्थ्याचे नाव असून, ही घटना सोमवारी (ता. १७) रात्री ११ वाजताच्या सुमारास घडली.
मुरबाड तालुक्यातील सरळगावहून हा मालवाहू ट्रक किन्हवली बाजारपेठेत आला असता चालकाचे त्यावरील नियंत्रण सुटले. त्याचदरम्यान येथील वसतिगृहात राहणारे तिघे मित्र आईस्क्रीम खाण्यासाठी बाहेर पडले होते. ते रस्त्याने जात असताना पाठीमागून आलेल्या ट्रकची जोरदार धडक बसून मोहन निरगुडा या विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला; मात्र यानंतरही अनियंत्रित ट्रकने चार दुचाकी चिरडल्या तसेच एका घराला व रस्त्याकडेच्या आईस्क्रीमच्या दुकानाला धडक दिली. या वेळी ट्रकचे पुढचे चाक गटारात रुतल्याने हा ट्रक थांबला. याप्रकरणी ट्रकचालक रईस अजिज शाह, (रा. मध्य प्रदेश) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, अधिक तपास सुरू आहे.
