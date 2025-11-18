उलवेतून नायजेरियन महिलेला अटक
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदा वास्तव्य
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : उलवे पोलिस ठाणे, अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या संयुक्त कारवाईत उलवे येथे बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या नायजेरियन महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे. या महिलेने ओळखीतील महिलेच्या कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
उलवेमध्ये एक आफ्रिकन महिला बेकायदा वास्तव्य करत असल्याची माहिती अमली पदार्थ विरोधी कक्षाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे अमली पदार्थ विरोधी कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने सोमवारी (ता.१७) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास उलवे सेक्टर २४ येथील प्रेम व्हिला सोसायटीतील छापा मारला होता. या कारवाईत इमेलीन बंगाहच्या पारपत्राची मुदत संपल्याचे आढळले.
गुन्हा दाखल
इमेलीन बंगाहने डिसायर नालुबेगा नावाच्या आफ्रिकन महिलेच्या कागदपत्रांचा वापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्यानुसार उलवे पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी बीएनएस कायदा कलम ३१८ तसेच ‘द इमिग्रेशन अँड फॉरेनर ॲक्ट २०२५’चे कलम २१, २३, २४ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
