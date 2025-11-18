मविआ, महायुतीत फूट
प्रकाश पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. १८ : पालघर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत भाजप व शिवसेना शिंदे गटाची युती झाली नाही. परिणामी या दोन्ही पक्षांनी नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना ढोल-ताशांच्या गजरात शक्तिप्रदर्शन केले. महाविकास आघाडीमध्येही फूट पडली असून, काँग्रेसने वेगळी चूल मांडली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी प्रीतम राऊत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे नगर परिषदेची निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार, असे चित्र आहे.
पालघर नगर परिषदेमध्ये एकूण १५ प्रभाग आहेत. प्रत्येक प्रभागांतून दोन नगरसेवकांची निवडणूक होणार आहे. असे एकूण ३० नगरसेवक निवडले जाणार आहेत, तर नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट होणार आहे. सोमवारी (ता. १७) अखेरच्या दिवशी भाजपमधून कैलास म्हात्रे, तर शिवसेना शिंदे गटाकडून उत्तम घरत, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून उत्तम पिंपळे आणि काँग्रेसमधून प्रीतम राऊत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्याचबरोबर अन्य काही माजी नगरसेवकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
भाजपमधून काही जुन्या नगरसेवकांना वगळले असून, नवीन इच्छुक उमेदवारांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीची नुकतीच सर्व घटक पक्षांची बैठक झाली होती व सर्व इच्छुक उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली होती, मात्र या यादीत पक्षाला महत्त्व न दिल्याने महाविकास आघाडीतून काँग्रेस बाहेर पडली. अखेर नगराध्यक्षपदासाठी आपला उमेदवार रिंगणात उतरवला असून, नगरसेवकपदासाठी सात प्रभागांतून १२ उमेदवारी अर्ज दाखल केले असल्याचे समजते.
एकंदरीत पालघर नगर परिषदेची नगराध्यक्षपदासाठी चौरंगी लढत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९ ते २१ नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायची मुदत आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी अधिकृत उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच निवडणुकीसाठी किती उमेदवार रिंगणात आहेत, हे समजणार आहे.
