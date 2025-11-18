लावणीतून उधळले लोककलेचे रंग
कामोठे महोत्सवाला प्रशांत ठाकूर यांची भेट
पनवेल, ता. १८(बातमीदार) : दिवंगत बळीराम राघो पावणेकर सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय, झेंडा सामाजिक संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच सकाळ माध्यम समूह प्रायोजित आगरी-कराडी कामोठे महोत्सव सुरू आहे. या महोत्सवात लावणीतून लोककलेचे रंग उधळण्यात आले.
मनोरंजनाचा उत्सव म्हणून कामोठा नावारूपास येत आहे. हा महोत्सव कला, खाद्य आणि संस्कृतीचा बहुरंगी संगम ठरत आहे. परिसरातील विविध खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर नव्या-नवनवीन पदार्थांची चव चाखण्यासाठी रसिकांची गर्दी होत आहे. भव्य रंगमंचावर कलाकारांचा नृत्याविष्कार, आकाशपाळणे, खेळणी तसेच दैनंदिन उपयुक्त वस्तूंची प्रदर्शनांमुळे कामोठ्यात उत्साहाचे वातावरण आहे. या महोत्सवाला पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रविवारी उपस्थित राहून कौतुक केले. तसेच आगरी-कराडी संस्कृतीचे दर्शन झाल्याचे सांगितले. या वेळी अशोक पावणेकर, जगदीश पावणेकर, विशाल पावणेकर, विशाल बेलकर, सुमीत गोवारी, अमोल कड, प्रशांत कुंभार, सोहन मुकादम, तुषार हिरवे, राकेश बारसकर उपस्थित होते.
भरभरून दाद
कामोठे महोत्सवातून आगरी-कराडी संस्कृतीचे दर्शन होत आहे. महोत्सवाचे १४ वे वर्ष असून, कामोठेतील नागरिकांचा वाढता सहभाग उल्लेखनीय असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. तर महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे आयोजक जय पावणेकर यांनी सांगितले.
