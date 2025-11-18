मालवणीत घराची भिंत कोसळली
मालवणीत घराची भिंत कोसळली
मालाड, ता. १८ (बातमीदार) : मालवणी गेट क्रमांक ७ येथे दोनमजली घराची भिंत कोसळून एक पादचारी महिला किरकोळ जखमी झाली. जामा मशिदीलगत असलेल्या या घराची भिंत अचानक कोसळल्याने परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. घटनास्थळाच्या अगदी शेजारीच बेस्ट बसथांबा असून, या रस्त्यावर दिवसभर प्रचंड रहदारी असते. शहीद अब्दुल हमीद हा मुख्य रस्ता असल्याने येथे वाहनांची आणि पादचाऱ्यांची सततची वर्दळ असते. भिंत कोसळण्याची वेळ गर्दीच्या शिखरकाळात नसल्याने मोठी जीवितहानी टळल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिकांनी तत्काळ धाव घेऊन जखमी महिलेला मदत केली. प्रशासनाने घटनास्थळी पाहणी करून परिसर सुरक्षित केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
