टेम्पोच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : भरधाव टेम्पोने धडक दिल्याने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. महापे-इंदिरानगर-शिरवणे एमआयडीसी मार्गावर सोमवारी सकाळी ही दुर्घटना घडली. या प्रकरणात फरार टेम्पोचालकाविरोधात गुन्हा दाखल आहे.
नेरूळच्या शिरवणे गावातील सोहम राठोड (१८) हा महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होता. सोहम सोमवारी सकाळी सुमारे ९.३० वाजता दुचाकीवरून महापे-इंदिरानगर, शिरवणे एमआयडीसी रोडने नेरूळच्या दिशेने जात होता. शिरवणे एमआयडीसीजवळील महानगर गॅस सीएनजी पंपाजवळ भरधाव टेम्पोने त्याला धडक दिली. अपघातात सोहम गंभीर जखमी झाला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र घटनास्थळावर त्याचा मृत्यू झाला.
