दररोज ६० एमएलडी पाणी चोरी
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा आरोप; टॅप उखडून फेकण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : भातसा नदी प्रकल्पातून शहरासाठी उचलण्यात येणाऱ्या पाण्यापैकी दररोज तब्बल ६० एमएलडी पाणी चोरीला जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केला आहे. एअर व्हॉल्व्हवर बेकायदा टॅपिंग करून पाणी वळवले जात असून, गेल्या नऊ वर्षांपासून ही पाणी चोरी सुरू आहे. पाणी चोरीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी धडक कारवाई करावी अन्यथा टॅपकडून टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पिसे धरणातून ठाणे महापालिका २८० ते ३१० एमएलडी पाणी उचलते; मात्र ठाणेकरांना फक्त २५० एमएलडी पाणी मिळत आहे. उर्वरित ६० एमएलडी पाणी पिसे - टेमघरदरम्यान चोरीला जाते, असा समितीच्या पाहणीत निष्कर्ष निघाल्याचे प्रधान यांनी सांगितले. सनाळे, चौधरपाडा, बापगाव, किरवली, मुठवळ, सावद, आमनेपाडा इत्यादी गावांजवळील एअर व्हॉल्व्हवर बेकायदा टॅपिंग करून पाणी वळवले जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. देवरूंग नाल्याजवळ अर्धा इंच परवानगी असताना प्रत्यक्षात चार इंचांची जोडणी, तर मुठवळ गावात काही कंपन्यांना सहा इंचांची अवैध जोडणी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नऊ वर्षांत १.९४ लाख दशलक्ष लिटर चोरी
सुमारे ६० एमएलडी दररोज या याप्रमाणे गेल्या नऊ वर्षांमध्ये एक लाख ९४ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची चोरी झाल्याचा अंदाज आहे.
महिन्याला : १,८०० दशलक्ष लिटर
वर्षाला : २१,६०० दशलक्ष लिटर
नऊ वर्षांत : तब्बल १,९४,४०० दशलक्ष लिटर पाणी चोरी
कारवाईकडे दुर्लक्ष
पाणी चोरीविरोधात १६ ऑक्टोबरला महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर ३० ऑक्टोबरला स्मरणपत्र दिल्यानंतरही शून्य कारवाई झाल्याचा आरोप मनोज प्रधान यांनी केला आहे. ६० एमएलडी पाणीचोरी रोखली तर ठाण्याच्या एका संपूर्ण विभागाची टंचाई संपेल, असा दावाही त्यांनी केला. या वेळी शहर कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम, मकसूद खान उपस्थित होते.
