कामोठ्यात कचऱ्याला आग
अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्यांच्या मदतीने नियंत्रण
पनवेल, ता. १८ (बातमीदार)ः कामोठे शहरातील मानसरोवर रेल्वेस्थानकाजवळील मोकळ्या मैदानातील पनवेल महापालिकेच्या कचऱ्याला मंगळवारी सकाळी आग लागल्याने धावपळ उडाली. काही क्षणातच आगीने उग्र रूप धारण केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.
पनवेल महापालिकेच्या दोन अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले; मात्र कचऱ्याचे मोठे प्रमाण, सुक्या फांद्या व झुडपांमुळे आगीने वेगाने पसरत उग्र रूप घेतले. पहिल्या गाडीतील पाणी अल्पावधीत संपल्याने दोन्ही पथकांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. दीर्घ प्रयत्नांनंतर अखेर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. या आगीत दोन झाडांना झळ पोहोचली आहे. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही.
------------------
माजी नगरसेवकांची नाराजी
या घटनेनंतर माजी नगरसेवक विकास घरत यांनी पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. मोकळ्या मैदानात कचरा आणि वृक्षछाटणीचा माल टाकला जातो, त्यातूनच अशा दुर्घटना घडतात. तसेच कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
