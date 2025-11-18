शुद्ध पाण्याचे नियोजन
पिसे पांजरापूर येथे उभारणार नवे जलशुद्धीकरण केंद्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मुंबईकरांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी पिसे पांजरापूर जलशुद्धीकरण संकुलात मोठी वाढ करण्यात येणार आहे. येथील विद्यमान ४५५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राशेजारी नवीन ९१० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचे आधुनिक जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे पिसे पांजरापूर संकुलाची एकूण क्षमता १,३६५ दशलक्ष लिटरवरून वाढून १,८२० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन एवढी होणार आहे. या केंद्रातून मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जातो.
१९७९ मध्ये म्हणजेच ४६ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या जुन्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे आयुष्यमान संपुष्टात आले असून, जलवाहिन्यांची झीज झाल्याने नव्या केंद्राची उभारणी आवश्यक ठरली आहे.
जुन्या ‘बॉम्बे १’ केंद्राच्या पुनर्बांधणीस काही वर्षे लागणार असल्याने तातडीने नवीन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र ७.६ हेक्टर जागेत उभारण्यात येणार असून, तेथे पाणी गाळण्याची प्रक्रिया जलद गतीने होऊ शकेल. या तंत्रज्ञानामुळे कमी जागेत अधिक क्षमतेचा पाण्याचा शुद्धीकरण प्रवाह साध्य होईल. तसेच बॅकवॉश पुनर्वापर प्रवाह प्रणालीही या केंद्राचा भाग असेल. नवीन केंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर विद्यमान ४५५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे केंद्र बंद करण्यात येणार असून, त्याची क्षमतादेखील भविष्यातील पाणी मागणीसाठी पूरक ठरणार आहे.
महानगरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प मुंबईच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेला अधिक स्थिर आणि टिकाऊ बनवणार असल्याचा विश्वास जलपुरवठा विभागाने व्यक्त केला आहे.
चार वर्षांत काम पूर्ण होणार
१५ वर्षांची देखभाल जबाबदारी कंत्राटदारांकडे सोपवण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेलस्पन एंटरप्रायझेस लिमिटेड ही कंपनी करणार असून, एकूण प्रकल्पाचा खर्च ४४६३.६३ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. हे काम पुढील चार वर्षांत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर १५ वर्षांची देखभाल जबाबदारीही संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडेच राहणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
