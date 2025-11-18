विक्रोळीजवळ रेल्वे रुळाला तडा
ऐन गर्दीत चार फेऱ्या रद्द; नाेकरदारांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मध्य रेल्वेच्या विक्रोळी ते कांजूरमार्ग स्थानकांदरम्यान मंगळवारी सकाळी रेल्वे रुळाला तडा गेल्याचा प्रकार उघड झाला. यामुळे चार लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या, तर १९ फेऱ्या उशिराने धावत होत्या. सकाळी गर्दीच्या वेळेत झालेल्या या घटनेमुळे कामावर जाणाऱ्या
प्रवाशांचे हाल झाले.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी साधारण ७.३२च्या सुमारास विक्रोळी ते कांजूरमार्गदरम्यान तपासणी पथकाला ठाण्याकडील रेल्वे रुळाला तडा गेल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर अपघात टाळण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने तातडीने या मार्गावरील लोकल वाहतूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अभियांत्रिकी पथकाने घटनास्थळी रुळांची तपासणी करून दुरुस्तीचे काम सुरू केले. साधारण सकाळी ७.५८ वाजता दुरुस्ती पूर्ण झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी कळवले आणि त्यानंतर लोकल वाहतूक ३० किमी प्रतितास या नियंत्रित वेगाने पुन्हा सुरू करण्यात आली. धीम्या मार्गावर सुमारे ३० मिनिटे वाहतूक बंद असल्यामुळे विक्रोळी, कांजूरमार्ग, भांडुप, मुलुंड या स्थानकांवर प्रचंड गर्दी उसळली हाेती. त्यामुळे धीम्या लाेकल माटुंगापासून जलद मार्गावर वळविण्यात आल्या. त्यामुळे जलद लाेकलच्या वेळापत्रकावरही त्याचा परिणाम दिसून आला. या बिघाडामुळे मंगळवारी सकाळी चार लोकल फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या, तर १९ फेऱ्या उशिराने धावत होत्या. या बिघाडाचा परिणाम दिवसभर होता.
